美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）今召開記者會。羅森伯格重申，美國對台灣民主深具信心，美國在台利益橫跨黨派界線，也相信未來在立法院政黨間的合作交流及討論，AIT也會持續在立院中與各政黨交流，共促台美關係。

媒體詢問，大陸國台辦在我國選後聲明民進黨勝選不代表主流民意，這是否為中國在暗示會持續分化台灣並與台灣反對黨合作？美方是否會改變美國與台灣反對黨的互動？

羅森伯格回應，她不會為國台辦發言，她想強調的是，美國對台灣民主制度深具信心，美國在台利益跨越黨派界線，因此他們仍會和大選前與各黨派的交流互動一樣與立院個政黨互動。

媒體追問，在競選期間可看到國民黨或民眾黨提出不能太相信美國、不能和美國走得太近的主張，未來立院若在重要政策上，尤其在有關國防政策上陷入僵局，美方會有和關切？

羅森伯格表示，台灣有著強韌的民主體制並享有言論自由，選舉期間甚至是在立法院中的討論、辯論有這樣的言論非常自然，而這次立院大選結果更凸顯與台灣所有政黨維持密切的關係十分重要，她不會去猜測未來立院政黨間合作與討論的能力，但AIT會在立院中與各黨派合作，共推台美關係及利益，並確保美國與台灣的安全。

另外，有媒體詢問許多人猜測2027年中國將獲得足以攻台的能力，且期間恰逢民進黨賴清德執政期間，在昨日的會談中賴清德是否有提到如何加速提升國防能力及不對稱戰略等？以及美國將如何應對中共不斷滲透南太平洋地區的行為？

羅森伯格說，昨天的會面中，代表團與賴清德討論了延續重要政策的重要性，其中包含維持台海現狀、國防議題、台美經濟關係及人民間交流等，而在國防上，美國也重申會協助台灣維持足以自我防衛的能力，並肯定台灣近期所做的國防改革。

就中共在南太平洋地區的問題，羅森伯格表示，南太平洋地區議題恐需由她的其他同事回答，但她認為，美國在印太地區有重大實質利益，確保印太地區自由開放也符合美國利益，因此可以看到美國在過去幾年持續提升與拓展和很多太平洋島國之間的關係，也預期會持續此政策。