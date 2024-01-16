航空網站「Airline Ratings」日前針對全球385個航空公司的飛航安全程度，發布了2024年的最新評比。紐西蘭航空以「注重最小細節的安全要求」，擊敗去年的冠軍澳洲航空，奪下第1名。台灣的長榮航空也不落人後，拿到第14名。

《每日郵報》報導，Airline Ratings根據航空公司過去一年所發生的嚴重或致命安全事故、航空管理機構與行業協會的審核、機隊機齡、飛行員培訓等標準進行分析，得出排名。而鳥擊、亂流、閃電等航空公司無法控制的自然因素，則不在考慮之列。

2024年全球最安全的航空公司由「紐西蘭航空」奪下。Airline Ratings的主編湯瑪斯（Geoffrey Thomas）表示，紐西蘭航空「堅持注重安全」，即使面對國內威靈頓機場風大的環境，也能「在最小的細節上，有出色的表現」。過去12年來，紐西蘭航空已7度奪下這項冠軍寶座。

台灣的長榮航空也連續11年入榜，本屆拿下第14名，比起去年奪得的第9名，名次略為下滑。

這份全球2024年「25大安全航空」榜單依序為：紐西蘭航空、澳洲航空、維珍澳洲航空、阿提哈德航空、卡達航空、阿聯酋航空、全日空航空、芬蘭航空、國泰航空、阿拉斯加航空、北歐航空、大韓航空、新加坡航空、長榮航空、英國航空、土耳其航空、TAP 葡萄牙航空、漢莎航空/瑞士集團、荷蘭皇家航空、日本航空、夏威夷航空、美國航空、法國航空、加拿大航空集團，以及美國聯合航空。