就讀高雄某間大學的楊姓男大生，邀約系上碩士班學姐一起外出散步，未料到一處天橋上時，楊男竟突然將腳橫跨椅子，環抱女同學，還親吻脖子，並以下體貼蹭背，事後女同學於校內諮商時透露此事，整件事情才曝光。高雄法院審理時，將他依犯性騷擾防治法，處拘役50日，可易科罰金，可上訴。

判決指出，楊姓男子為高雄某間大學學生，前年2月，他邀約系上的碩士班女學姐一起外出散步，走到高雄市鼓山區鼓山一路的公園後，2人併坐於天橋椅子上，這時楊男竟突然將腳橫跨椅子，從背後環抱學姐，還親吻脖子，並以下體貼蹭背。學姐於校內諮商時透露此事，經實習諮商師通報校方，向該校提出性平事件調查申請，並於後續報警處理。

法院審理時，楊男坦承犯行，因此根據該校校園性侵害、性騷擾或性霸凌申請調查報告及相關物證，審酌他欠缺尊重他人身體自主權觀念，竟利用外出機會而性騷擾，所為實有不該，且雙方對於條件無法達成共識而未能成立調解，因此犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處拘役50日，可易科罰金，可上訴。

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