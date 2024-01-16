2024總統、立委選舉在13日畫下句點，在34席不分區立委當中，藍綠各拿下13席、民眾黨則有8席。然而媒體人周玉蔻卻在臉書發文點名綠營三名不分區立委，「范雲」、「陳培瑜」、「沈發惠」有什麼戰功，並質疑民進黨主席賴清德「可以跟上AI時代的腳步嗎？」

民進黨這次獲得498萬政黨票，以36.16％斬獲13席，不分區立委名單為林月琴、沈伯洋、張雅琳、洪申翰、羅美玲、游錫堃、范雲、柯建銘、沈發惠、莊瑞雄、林楚茵、郭昱晴，以及婦女保障名額陳培瑜。

然而對於這次的立委選舉，周玉蔻今（16）日在臉書發出質疑，「選後綜合各方意見良心話，陳俊翰律師那麼特殊優秀、啓發勵志人心！為什麼排名第16？擺明選不上？」

周玉蔻續指，范雲有什麼戰功，排名那麼「安全」，還比林楚茵前面；陳培瑜那裡冒出來的？誰「偷渡」進安全名單的；另沈發惠保住不分區，人就不見了！有幫什麼人輔選嗎？年輕人認識沈嗎？

此外，針對區域立委部分，周玉蔻也不滿表示，「選的這麼差，什麼時候要檢討，沒有人要負責嗎？賴主席不是一向獎懲分明嗎？主席賴清德和團隊，可以跟上AI的時代腳步嗎？難道選前像恐龍！選後還是像大象嗎？！」