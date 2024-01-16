說到激動處，郭主義忍不住落淚。（和展影視提供）

高點綜合台《震震有詞》日前邀請知名主廚郭主義、資深媒體人洪素卿、資深護理師陳麗華、諮商心理師盧美妏，從自身經歷、專家學者的角度，提供觀眾在遇到情緒難關時如何獲得協助。

名廚「古錐師」郭主義在節目中談到，自己過往曾因標會被倒、父親住院、負擔家中開銷，長期借現金卡過日子，扛了160萬的債務變成卡奴，一個月兼3、4份工作，被長期壓力壓得喘不過氣，曾想不開，「打給我老婆交代後事，請她把小孩照顧好，我老婆給我一句『你回來再說』就掛我電話」，因老婆懂他負責任的心，不會丟下家人不管。

熬過那陣子的緊繃與壓力，郭主義3年前喪女可說是面臨人生最痛之痛。他表示，年輕時忙著工作沒能注意到女兒被霸凌的情緒，長大後長期受憂鬱症所苦，他曾陪女兒到精神科就診，擔心女兒藥越吃越多。女兒結婚後，另一半動輒三字經飆罵，讓她更加痛苦。

直到3年前，女兒在跟媽媽通完電話後說要睡覺，當郭主義送便當到家裡，發現女兒輕生的遺體，「那真的是痛到心裡面，急到要打電話沒法按按鍵」。講到這裡郭主義擦著眼淚說：「一直不相信那是真的。」

郭主義提及女兒離世跟男方也有關聯，「你問我現在想不會恨？會！但我把它埋在心裡」。這3年男方住在郭家，郭主義還安排生意讓他經營，請他幫忙付點房貸得到的只是一句「沒錢」，「有時候很想打對方，但能有什麼用！只能不要一直往仇恨想」。

郭主義坦言女兒離開後有段時間走不出來，躲在家裡，想到就掉眼淚。後來，他試著著將悲傷的情緒寫成歌〈心甘查某子〉，在節目中唱了2句再度悲從中來，「曾經夢過女兒2次，她都沒有講話，我想她是不想讓我擔心」。

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