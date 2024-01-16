微風集團宣布，2024年即將在基隆市展開全新的購物商場計畫「微風東岸」，這也是微風集團首度擴展至台北以外的地區。

微風表示，新商場將成為微風集團的全新里程碑，不僅象徵著集團對基隆未來發展的信心，同時也是微風集團創辦人廖偉志先生，對深植家鄉、回饋鄉里的實踐。身為基隆人的一份子，堅信家鄉具備龐大的潛力，並深深瞭解當地文化與需求，此次選址基隆，就是出自對基隆的樂觀看好，同時也是實現創辦人多年心願的一環。

隨著基隆市觀光人口逐年增加，微風集團將致力於提供多元化的購物體驗，吸引更多遊客前來消費。位在基隆市中心、仁二路與愛三路口的「微風東岸」鄰近東岸高架橋進出匝道，是不少遊客來到基隆的必經之地，未來地下四層樓仍保留基隆東岸地下停車場，一至四樓則將有連鎖餐廳與時尚品牌進駐。

微風期盼透過這座購物商場，為基隆市民打造出一個全新地標並締造優質的購物休閒空間，不僅有助於基隆的商業繁榮，同時也會為當地帶來更多就業機會，促進地方經濟的發展。微風集團也期待在基隆開啟新的篇章，與當地居民共同見證這座城市的繁榮發展。