新北市某國小遭爆有學生被同學霸凌捏到瘀青，甚至栽贓為小偷，貼上「慣犯」標籤，家長不滿向校方投訴，卻被「吃案」，對此，教育局回應，校方接獲家長提出霸凌調查申請當下未依規定處理啟動相關程序，經本局查證屬實，已函文學校檢討相關行政失職責任。

教育局表示，接獲陳情並瞭解事件原委後，即第一時間請學校依校園霸凌防制準則啟動相關程序。經查學校已召開防制校園霸凌因應小組會議並啟動調查辦理中，後續調查結果確認後，將依規定以書面通知當事人。

另有關家長質疑孩子疑似被老師貼標籤的部分，校方知悉後已立即進行校安通報，並將與家長了解相關資訊，釐清確認是否啟動後續相關調查程序。

教育局強調，請學校持續加強教職員工生反霸凌及正向輔導管教等教育訓練與輔導，並要求學校運用相關時機加強行政同仁教育訓練，以完善作業處理程序及時效，保障師生權利，落實友善校園。

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