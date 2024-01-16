這起事件發生在上個月14日，砍人的張姓男子坐在公園內椅子上，並預藏菜刀等待犯案，待3名女性遊客經過其面前時，突然衝上前朝3名女子背後揮砍，嚇得女子發出尖叫聲大喊救命，一路狂奔跑到公園內興賢書院求救。（本報資料照片）

上月在彰化縣員林市員林公園發生駭人聽聞的隨機砍人事件，35歲的張男持刀隨機砍人，造成2人受傷，其行兇後還躺在公園內自殘，事後張男遭檢警送辦還否認犯行，辯稱其有精神障礙，只是想傷害並無殺人故意，不過檢方不採信，近日彰化地檢署偵結，依殺人未遂罪嫌將張男提起公訴。

根據起訴書指出，張男當天早上從自家攜帶菜刀至員林公園內的興賢書院旁座椅等候，隨機物色下手對象。（本報資料照片）

其中遭砍的酆女抵抗反被張男跨坐壓制，朝其頸部揮砍4刀以上，所幸酆女徒手阻擋反抗，才撿回一命。（本報資料照片）

這起事件發生在上個月14日，砍人的張姓男子坐在公園內椅子上，並預藏菜刀等待犯案，待3名女性遊客經過其面前時，突然衝上前朝3名女子背後揮砍，嚇得女子發出尖叫聲大喊救命，一路狂奔跑到公園內興賢書院求救。

根據起訴書指出，張男當天早上從自家攜帶菜刀至員林公園內的興賢書院旁座椅等候，隨機物色下手對象，恰巧來自台中的洪女、酆女及林女行經該處，張男明知菜刀鋒利堅硬，竟先至洪女身後持菜刀架住洪女，並朝前頸由左至右劃割，遭劃傷的洪女以右手阻擋，其又立馬朝洪女右手揮砍。

當時洪女機警逃脫後，張男看見一旁的酆女，立即持菜刀朝其頸部刺去，酆女抵抗反被張男跨坐壓制，朝其頸部揮砍4刀以上，所幸酆女徒手阻擋反抗，才撿回一命，不過造成手部、手指、膝蓋及下巴等多處撕裂傷，右手中指甚至骨折斷裂。

不過檢方調查時張南矢口否認犯行，辯稱其有中度精神障礙，到公園是要自殘，沒打算殺人，只想傷害別人，所以先回家拿刀到公園等可以傷害的對象，然後才開始自殘，他忘記過程，只記得拿菜刀朝脖子揮砍，認為揮砍頸部殺傷力較小，只想傷害沒想殺人。

起訴書說，檢方根據證人證稱，加上消防局救護紀錄，彰基、員基醫院診斷書、住院摘要及監視器等，認為報告所辯並無可採信，經檢察官偵查終結，依殺人未遂罪，將彰男提起公訴，並扣得犯案菜刀1把。

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