虎尾鎮代表會主席林嘉弘（右一）。（本報資料照片）

虎尾鎮長丁學忠當選下屆雲林縣一選區立法委員，虎尾鎮長職缺將補選，無黨籍的虎尾鎮代表會主席林嘉弘已宣布參選，雲林縣長張麗善今（16日）表示，林嘉弘雖不是國民黨黨員但他一直支持虎尾鎮公所的施政，他平日的經營獲得多數虎尾鎮民肯定，應該有很大機會當選。

張麗善今表示，林嘉弘昨（15日）率先宣布參選虎尾鎮長補選，她對他樂觀其成，他擔任虎尾鎮代會主席以來配合虎尾鎮公所施政，對於虎尾的施政方向、基礎建設及未來規畫瞭如指掌，如果林嘉弘能順利當選也一定會和縣政府共同合作，丁學忠規畫的建設將能完成，縣府也會全力配合。

張麗善說，虎尾鎮是雲林縣非常重要的經濟產業基地，未來的願景非常重要，中央又有立法委員協助如虎添翼，希望未來大家一起攜手建設虎尾。

林嘉弘是無黨籍，張麗善表示，不管是什麼黨派，林嘉弘這幾年來的付出相信虎尾鎮民都看得見，她對他也抱持很大信心，以他平常的經營應該能夠獲得大多數虎尾鎮民肯定，他當選虎尾鎮長有很大機會。

虎尾鎮長丁學忠參選下屆雲林縣海線立委選舉，初次參選就扳倒擔任過雲林縣長的現任立委蘇治芬，蘇尋求3年任敗北。丁學忠在虎尾鎮大贏蘇治芬9104票，泛藍士氣旺盛。