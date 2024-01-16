澳洲國際發展與太平洋事務部長康洛伊（Pat Conroy）今（16）日證實，諾魯政府有事先知會「最大外援國」澳洲要與台灣斷交的決定，對於台諾昨（15）日斷交並不意外，康洛伊表示尊重諾魯的決定，被事先知會，也代表現任澳洲政府深化與太平洋國家的交流有了成果。

澳洲天空新聞網報導諾魯與台灣斷交。

綜合《衛報》（The Guardian）、《澳洲金融評論報》（Australian Financial Review, AFR）、澳洲「全國原住民時報」（National Indigenous Times）報導，澳洲國際發展與太平洋事務部長康洛伊今日在記者會上被問及澳洲政府是否意外諾魯昨日決定與台灣斷交時，他表示：「不會，我可以非常明確地說，我們事先知情這項決定。」

他拒絕透露諾魯是在何時事先知會澳洲將外交轉向，僅表示：「這是諾魯政府做的決定，我們尊重他們的決定。」

康洛伊強調，太平洋地區主要外交集團「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum）中，有3個會員國承認台灣，包括澳洲在內的13個會員國承認中華人民共和國，「我們與每一個太平洋島國有極好的關係，包括承認中華人民共和國的國家」。

他也強調，澳洲事先接獲知會，代表澳洲與太平洋國家的關係已有「非常重要的進展」。報導指出，2023年中太平洋島國索羅門群島與中國大陸簽署警務合作協議時，澳洲當時措手不及。

針對台灣媒體引述知情人士指出，諾魯因為澳洲關閉當地難民處理中心，導致出現26億台幣財務缺口，當台灣還在評估、商討如何回應諾魯的鉅額經濟援助要求時，就遭到中國大陸趁虛而入，導致諾魯「突襲式」與台斷交，康洛伊今日被問及諾魯是否有向澳洲尋求財務協助，以避免與台斷交，他表示雙方並未談及這項議題，諾魯僅事先知會已經做出決定。

針對澳洲事先知悉諾魯將轉向承認中國大陸，澳洲反對黨外交事務發言人伯明罕（Simon Birmingham）呼籲，澳洲政府應該要對外解釋與諾魯政府的互動關係，他說如果如台媒所寫，澳洲在諾魯的難民處理中心是關鍵因素，那麼澳洲政府就必須對與諾魯政府就這件事的討論，以及是否知悉北京將填補財務缺口一事對外保持透明。

伯明罕說：「雖然是否正式承認台灣完全是諾魯的決定，但這也關乎澳洲在太平洋地區的利益。」

報導指出，澳洲納稅人每年支付3.5億澳幣（約新台幣72.9億元）維護諾魯大抵閒置的難民處理中心。去（2023）年11月，十多名搭船抵達澳洲的印尼人被轉送至諾魯。

澳洲是諾魯的最大外援國，今年澳洲政府對諾魯編列的財政預算支出為4610萬澳幣（約新台幣9.6億元），諾魯也使用澳幣作為國家貨幣。