大陸股市今年首兩周表現不振。英國《金融時報》報導，中國大陸當局近日已要求一些機構投資者不要拋售股票。但分析指出，不可能永遠推遲拋售壓力，最終市場情緒會決定股市表現。

報導指，自去年10月以來，監管機構一直向一些投資者提供「窗口指導」，以防止投資者成為股票淨賣家。有交易員指，此類拋售限制刺激了滬深300指數在2023年最後一周反彈約3％，但隨著對一些規模較小的共同基金和經紀商限制放鬆後，指數完全扭轉了漲幅，本月至今已下跌逾4％。

報導引述三個不同金融機構的交易員和投資經理指，中國已對證券公司重新實施限制。投資者和交易員也表示，監管機構正扭曲市場並削弱信心。有證券公司董事表示，「窗口指導」會造成延遲的拋售壓力，但認為不可能永遠推遲這種壓力，最終市場情緒會決定股市表現。

花旗集團亞洲交易策略主管Mohammed Apabhai表示，這種股市干預措施並沒有真正發揮作用，雖然可能會緩解一些拋售壓力，但中國市場很大程度上是由基本面和對私營企業的態度所帶動。