國家圖書館館長曾淑賢今天退休，教育部主秘廖興國證實，將由蝦類養殖專家、成大生物科技與產業科學系特聘教授王涵青接手，2月1日上任。藝文界傳出對於蝦類養殖專家來當國圖館長表示驚訝，廖興國表示，人事令已經發布，不太可能改變，但將加強溝通，讓外界了解王涵青在圖書館界的表現。

王涵青現年45歲，台大動物學研究所博士，研究專長是蝦類疾病、水產病毒學、系統生物學、交互體學，之後就進入成大由助理教授一路升等到特聘教授，她同時還是成大前瞻蝦類養殖國際研發中心主任，去年則入榜「全球前 2％頂尖科學家榜單」之年度科學影響力排行榜。

王涵青在成大官網中提到，她和她的團隊利用系統生物學以及多體學研究策略，研究蝦隻感染WSD和AHPND的致病機制及複雜相互作用關係。除了學術研究外，他們也致力於解決蝦類養殖產業所面對的疾病問題，利用全面性的科學知識來發展有效且環境友善的疾病控制策略，制定養蝦產業所需的生物安全性管理系統。

不過王涵青除了是蝦類養殖專家，也從2019年2月起到現在擔任成大圖書館館長，有經營圖書館的經驗。廖興國表示，王涵青擔任成大圖書館館長這幾年，為圖書館做了多元、不一樣的改變，這是教育部借調她擔任國圖館長的主要原因。

教育部說明，王涵青帶領成大圖書館近3年獲得各種獎項，例如第一屆教育部圖書館事業貢獻獎「標竿圖書館獎」及「傑出圖書館館員獎」等等，從2019年開始也擔任圖書館界相關委員會職務，曾擔任中華民國圖書館學會大學校院圖書館委員會主任委員等，目前仍是台灣電子學位論文聯盟發展委員會委員。

對於王涵青接任國圖館長，藝文界表示對這個人不熟，後續將觀察她的表現。廖興國對此表示，這個人事案已經發布，所以不會改了，但會加強對外溝通，讓外界更認識王涵青。