民眾買房常在新大樓和老公寓之間猶豫，公寓公設比低，還可以省下管理費，不過有倒垃圾困擾及老舊電線走火疑慮，出入人員也較複雜。對此專家建議，住公寓可以使用智能鎖、智慧插座及廚餘機3種黑科技解決以上問題，就像住大樓一樣方便。
根據《NOWNEWS》報導，室內設計公司表示，公寓住戶若忘記關大門，可能會有陌生人進入，家中傳統門鎖容易被竊賊破解，建議安裝智能鎖，利用門卡、指紋或臉部辨識才能開鎖，部分款式還有觸動警報器功能，提升居住安全。
再來公寓電線年久失修容易走火，建議民眾添購智慧插座改善問題，有別於傳統的延長線，智慧插座能自動斷電或遠端斷電，如果出門忘記拔電器電源，可利用手機APP遠端切斷電源。
另外倒垃圾也是一大問題，如果廚餘沒有當天倒掉，家中馬上就會飄異味，甚至長蟲，這時廚餘機就是必備神物，能分解每天的廚餘，趕不上垃圾車也不擔心發臭。
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