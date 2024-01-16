北韓國務委員會委員長金正恩表示，應在《憲法》中將韓國定義為「頭號敵國」和「永遠的主敵」，並寫入「應在發生戰爭時完全佔領、平定、收復大韓民國，並將其納入共和國疆域」的內容。

據《韓聯社》援引北韓官媒《朝中社》16日報導，金正恩前一天在平壤萬壽臺議事堂召開的第14屆最高人民會議第10次會議上指出，北韓已徹底消除將韓國視作和解與統一對象以及同族的矛盾既定概念，將韓國完全界定為外國和頭號敵對國家。因此有必要制定法律對策，明確規定行使主權的領域。

金正恩還強調，有關條文應明確禁止居民使用「三千里錦繡江山」、「八千萬同胞」等誤導兩韓為同族的詞彙，並加強相關教育，將大韓民國視為北韓的「頭號敵對國家、永遠的主敵」。此外，現階段應刪除憲法中「北半部」、「自主、和平統一、民族大團結」等措辭；應為此修憲，並在下一次的最高人民會議上進行審議。

金正恩表示，作為南北交流合作象徵的京義鐵路線，北韓區段應完全切斷至不可恢復的水準，以完全隔絕兩韓邊境地區之間的一切聯絡條件，並分階段嚴格實施。應當拆除位於平壤南部關口的「祖國統一三大憲章紀念塔」，從朝鮮民族歷史中徹底摒棄「統一、和解、同族」概念。

金正恩指出，加強國防力量並非為了憑藉先發制人實現單方武力統一，而是屬於自衛權範疇的正當防衛力量。他強調，只要敵不犯我，「我們絕對不會單方面發動戰爭」。金正恩還就他曾提及的核武裝「第2使命」表示，「一旦面臨戰爭威脅，我們將迅速、完美地採取早已做好充分準備的行動，絕不避戰。」

金正恩表示，若韓國膽敢侵犯北韓一絲一毫的領土、領空和領海，將即刻被視為發起戰爭。他還威脅稱，「戰爭將徹底摧毀並終結韓國，給美國帶來意想不到的災難和失敗。如果敵人挑起戰爭，我們將全面動員包括核武器在內的所有軍事力量，堅決予以嚴懲。」

另外，北韓將廢除負責兩韓會談和交流業務的祖國和平統一委員會、民族經濟合作局以及金剛山國際旅遊局。