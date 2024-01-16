許光漢人氣超旺，影視作品跟代言持續上門。（OPPO提供）

許光漢（中）甫從米蘭時裝周返台。（OPPO提供）

男神許光漢擔任手機品牌「明星夥伴」，也因為善用手機成為了手機攝影愛好者，提到手機裡是否有最想分享的1張照片？他透露：「到韓國拍戲的時候，工作人員在現場寫著歡迎我到來的板子！他們笑容滿滿看起來超級可愛，當下忍不住拿起手機拍下了照片。很謝謝他們，也讓我們在忙碌的工作中得到溫暖。」

像許光漢近來成為精品服飾全球男裝大使，並且甫從米蘭時裝周返台，當時他便帶著手機到處抓拍，記錄下在米蘭街頭愜意遊走的感覺，雖然沒有太多時間到處走走體驗，但光是看著照片仍能瞬間回到當下的情境。

適逢農曆新年即將到來，每年都會送禮給家人的許光漢，分享自己送禮都是以「實用」為最高準則，因此今年他早已規劃好要送上新款手機孝敬家人，他笑說：「這樣他們也可以順便幫我拍好看的照片，一兼二顧！」

被同事稱為「山系男子」的許光漢，除了喜歡露營吸收芬多精，也曾與好友們一起爬山，目前人生清單想達成的目標其一就是能挑戰「百岳」，他說：「希望可以嘗試1次登頂的感覺，然後當然一定要拍照記錄。」