2024大選落幕，國民黨總統敗選，黨內多人主張黨主席朱立倫應該下台負責。對此，國民黨台南市黨部主委林進旺16日痛批，「扯後腿沒有用」，如果要國民黨好，可以多到南部了解基層缺人、缺資源的情況，或平常積極參與黨務運作，多給一點鼓勵，少一點指責；還強調國民黨禁不起再換黨主席，應該盡快整軍再出發。

林進旺指出，最近有些自稱青年軍、知識分子及學者，發聲批判國民黨中央的人事及制度；當然選舉輸贏有待公評，但以他個人在過程中的觀察，國民黨不曾從上到下如此團結過，在缺乏資源的情況下打選戰，風涼話式的批評，對基層黨工及志工都不公平。

林進旺認為，國民黨主席近7年多來改選5次，頻繁更換好像也沒有驚人效果；如果每過一次選舉就要辭職改選一次，對黨務運作並不是好事。此次選舉在現任黨主席朱立倫的領導下，所有幹部在過程中都全力以赴，此事無庸置疑；結果當然要檢討，但不是黨主席辭職就能解決一切。

林進旺強調，國民黨在台南面對嚴峻挑戰，但沒有悲觀的權利，未來會協助提供資源，在可能有空間的地方尋覓年輕參政者，培養願意為國民黨打仗的優秀人才，深耕各議員、立委選區，並號召更多疼惜國民黨的人參與義務工作，幫助國民黨為台灣多做一些事。

林進旺也對支持者表達歉意，並預告將在辦完感恩餐會後卸任。他說，2022年底答應接下台南市黨部主委的職務時，即已向黨中央表明，待完成市長、總統與立委等兩次選舉的階段性任務後就會卸任，預計在辦完各區的感恩餐會，並將黨部人事、財務系統交代明白後離開，但仍會以不同身分協助國民黨。