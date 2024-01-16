新北市政府今（16）日舉行道安會報，針對去年各項交通數據及未來精進作為作分析報告，其中在交通死亡事故方面，林口警分局2023年取締惡性交通違規逾6萬件，但死亡事故件數反較2022年增加6成，讓民代批評，實質效用有待評估，取締恐流於形式。

根據道安會報資料顯示，新北市去年A1類交通事故件數及死亡人數為148件、148人，較去年減少22件、27人，另外在酒駕事故死亡人數，新北是在六都當中也是表現次佳的直轄市，去年酒駕死亡人數4人，較前年11人減少7人，下降63.6％，在各項重點交通安全項目上成效不俗。

不過，林口區在交通安全相關防制作為上，卻跟不上全市的腳步，據統計，林口警分局2023年取締惡性交通違規多達6萬6212件，與2022年相比，增加1萬9788件，增幅達69％，但在加強取締力道的情況下，死亡事故卻不減反增，從2022年的10件，增加到16件，增加幅度也達6成。

對此，林口分局解釋，A1類事故較去年增加，部分原因是轄內自撞案件增加，分別是機車3件、汽車1件，另有行人違規穿越台61線快速道路，分析事故原因為駕駛人或行為人未注意車前狀態、駕駛分心等造成意外所致，分局除維持取締惡性違規能量外，另將加強交通安全宣導與發現不合理交通工程予以查報改善。