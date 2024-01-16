新北市長侯友宜總統敗選，民間社團醞釀罷免，截至今（16）日，臉書社團「罷免侯友宜」有近8.4萬人響應，針對部分網友指稱為民眾黨新北市黨部所指使。對此，民眾黨新北市黨部主委陳世軒駁斥：「擁有上萬人響應的『罷侯行動』，並非民眾黨所為。」

陳世軒表示，「惡性罷免無一不與民眾黨所主張的『務實』、『理性』、『科學』背道而馳，『以怨報怨』的結果是，台灣將永遠走不出社會割裂的陰霾與政黨惡鬥的泥淖，而最終的受害者，始終是老百姓。」

陳世軒說：「侯市長已回歸新北，並向新北市民致歉，承諾未來他將『加倍奉還』，讓新北建設與市政工作永不停歇。我也誠摯希望各界紛爭能就此劃下休止符，不要再有任何政治紛擾，造成社會動盪不安。」

陳世軒表示，尤其侯市長已經請假長達113天，新北市政仍待興舉，新北今年的總預算案歲出更是高達2124億餘元，為預算編列史上最大規模，但到現在，『市長的施政報告』與『113年預算案報告』仍付之闕如。」

陳世軒更表示：「23號即將召開臨時會議，新北市府還有許多的市政工作必須加緊腳步，上緊發條，我相信所有市議員都希望市長能親自說明，清楚交代接下來剩餘的2年任期，市府要如何擘劃重大的市政建設藍圖。而我也保證，台灣民眾黨將秉持著監督的立場，理性問政。」