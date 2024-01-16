詐騙集團常在臉書、LINE、IG等社群散布高額獲利投資廣告，誘使民眾加入投資。(圖／金門縣警察局提供)

金門1名A姓男子於日前在臉書上發現投資廣告，內容聲稱「穩定獲利」，A男點選連結與暱稱許靜雯的女子加LINE好友，許女再推薦其與暱稱第一證券的投資老師張哲加LINE，誘騙A男只要依照指示操作必定穩賺不賠，A男不疑有他，依犯嫌指示於去10月底至今年1月間至金融機構臨櫃轉帳共12筆，共計2404萬元至投資老師指定帳戶，後續報案人要領回獲利金額時，詐騙嫌犯不斷要求A男繳納保證金才驚覺遭詐騙，遂向金城警分局報案。

警方指出，近年來隨著投資環境多元，詐騙集團見有利可圖，在臉書、LINE、IG等社群散布高額獲利投資廣告，誘使民眾加入投資，當民眾誤入圈套後，再以虛假網址創造高額獲利假象，誘使民眾加碼投資，但當要贖回獲利金額時，詐騙嫌犯再以需繳納稅款、保證金等理由要求匯款，不少人損失畢生積蓄甚至辦理貸款，令人不勝唏噓。

金城警分局分局長方子欽表示，統計去年度金門縣民遭「假(交友)投資詐騙」受理99件，損失金額已超過1億1488萬元，損失金額佔全縣各類詐騙的78％。提醒民眾，天下沒有白吃的午餐，投資應循合法、正常途徑，切勿輕信來路不明投資管道，若標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」，必屬詐騙，投資應循合法、正常途徑，切勿輕信網路不明投資管道，以免財物損失。