新一屆立法院長選舉將於2月1日登場，立法院副院長蔡其昌16日持續進行謝票行程。針對立院龍頭戰開打，蔡其昌表示，龍頭是黨跟黨之間要去協商，他沒有個人想法及立場，一切尊重黨的決定，目前原則就是希望讓國家穩定發展。
蔡其昌今前往海線地區包含清水菜市場、梧棲菜市場、大甲第一市場、大甲第二市場發送龍年春聯，感謝鄉親長期以來的肯定。
針對立院龍頭戰開打，蔡其昌受訪時表示，龍頭是黨跟黨之間要去協商，他沒有個人想法及立場，只認為應摒棄每個人的立場，思考如何讓國家穩定執政，未來如何在立法院通過更多福國利民的法案，如何尋求大家合作，來思考正副院長選舉事情。
蔡其昌強調，他個人沒有想法，都尊重黨的決定，只希望對未來立法院運作，國家重要法案不要卡關，改革不要停止，對台灣有利的事，比如潛艦及軍購案，不要因意識形態受到影響。
蔡其昌也指出，連續5天的謝票行程，今天特別到4個市場謝票，謝票的心情既高興又沉重，高興的原因是沿路聽到許多鄉親的肯定與鼓勵；沉重是因為民進黨在立委選舉結果並不理想，但仍感謝鄉親的肯定，他才能夠在這次海嘯中留下來，未來會加倍努力，檢討改進再出發。
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