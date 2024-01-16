台中市警察局烏日分局龍東派出所所長郭家良（一排右二）從警38年，駐守龍井地區18年如1日，16日屆齡榮退。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市警察局烏日分局龍東派出所所長郭家良從警38年，駐守龍井地區18年如1日，對地方事務如數家珍，受居民好評。郭家良日前完成總統及立委選舉勤務，16日屆齡榮退。他表示，雖離開崗位有些不捨、空虛，但終於能好好休息一陣子，希望接下來有時間陪伴3個小孫子長大。

60歲的郭家良警察生涯已38年，其中18年都在烏日警分局海線地方派出所服務，對區域大小事掌握如數家珍，熱心助人、維護地方治安，廣受當地居民好評。不僅如此，龍東派出所是烏日警分局唯二的「值宿所」，僅7名警力，郭家良也耐心傾聽同仁的聲音，用務實的態度面對同仁的難題和困境，讓員警在值勤時無後顧之憂。

今年適逢總統及立委大選，郭家良如往常般堅守崗位確保轄區各投（開）票所秩序平穩安全，有始有終精神，使人感佩。郭家良16日屆齡榮退，他表示，離開待了18年的崗位心情雖有不捨且有種空虛感，但也高興終於可以好好休息。退休後希望可以先休息一陣子，並陪伴分別3歲、2歲以及3個月的孫子成長，享受含飴弄孫的樂趣。

烏日警分局員警、地方里長與鄉親日前中午也共同舉辦退休儀式及感恩餐會祝福郭家良榮退，並由烏日警分局分局長尤啓南特致贈「行李箱」寓意送上將一箱子幸福與快樂，也客製化獨一無二的分局印象icash卡，感念郭家良把青春都奉獻在烏日分局。員警也紛紛祝福他開創亮麗第二人生，生活愉快、平安健康，也歡迎他時常返回分局，繼續鼓勵工作崗位上的後輩。