2024總統、立委大選落幕，台中重大建設捷運藍線在大選過程中是藍綠攻防的焦點，選舉結果台中立委版圖轉為藍大於綠。台中市長盧秀燕指出，日前朝野新任立委均表示支持，「已經看到曙光」，因送案到行政院已約近1年時間，她任期還有3年，動工指日可待。

2024台中區域立委選舉結果，台中立委版圖由泛綠6席、國民黨2席翻轉為國民黨6席、民進黨2席，選前捷運藍線是藍綠激烈攻防議題，日前新科立委們也都表態會積極催促行政院，讓藍線早日核定。

盧秀燕今天市政會議會後受訪表示，從最新民意看得出來，台中市民對於捷運等重大建設極為渴望，很高興看到不分黨派的新當選立委紛紛表示他們會積極催促，爭取行政院讓捷運藍線早日核定，或讓其他路網也能夠早日核定，「已經看到曙光」，這次改選讓大家看到，未來台中市能有更多、更好的中央協助跟預算爭取。

針對是否有機會在任期內動土？盧秀燕表示，她的任期還有3年，她覺得應該是指日可待，因為不可能再耽誤3年，且案子已經送至行政院將近1年了。

交通局長葉昭甫說明，大家都很關心捷運議題，從選前就一直在討論，目前捷運藍線的進度還是一樣在行政院。針對此議題，交通部跟市府討論多次，去年2月也通過捷運藍線的審查送至行政院，若行政院對於計畫有疑義，可以跟市府聯繫詳加討論。