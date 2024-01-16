擁有95年歷史、台南首間台灣人創立的進口洋貨商店「五福商店」歷時4年修復完成。（洪榮志攝）

擁有95年歷史、台南首間台灣人創立的進口洋貨商店「五福商店」，經市府與屋主楊氏家族共同爭取「文化部私有老建築保存再生計畫」經費補助後，目前已修復完成。市長黃偉哲16日視察時，除感謝楊氏家族及文化部的經費支持，讓五福商店再現府城繁華的美夢成真，也期望吸引更多銀座通（今中西區中正路）的歷史街屋再生，形塑台南獨有的摩登風華。

黃偉哲指出，五福商店在出租數十年後，後代子孫共同決定修復再生，從2021年計畫申請至修復完工共歷時4年，修復總金額3100萬元，公部門挹注1900餘萬元，終於在今年台南400的重要時刻，卸下神秘面紗，露出精緻且華麗的裝飾藝術風格立面，不僅令路過民眾驚豔不已，也為台南留下城市珍貴的記憶。

文化局表示，五福商店的修復成果令人驚艷，除將原有立面上的「福」字商標、「GOFUKUSHOTEN」的店名字樣、建築中的西洋語彙、傳統流蘇圖樣等裝飾物盡數修復仿作，修復工程更改善不均勻沉陷造成的結構破壞，以及分戶與裝潢導致的人工破壞，提升整體建築安全，使老屋重獲新生，並擁有邁向下個百年的生命力。

文化局還說，最近中正、西門路口原醉仙閣的屋主也受到鼓舞，向公部門探詢如何參與「歷史街區立面整修專案計畫」，盼能吸引更多銀座通的歷史街屋再生，讓點連成線。

文化局指出，台南市從2018年至2022年，已有37處歷史老屋、46件獲得文化部補助，爭取中央總補助金額超過1億600萬元，無論數量、金額、獲補助的機率都名列前茅，凸顯台南市公、私部門都十分重視歷史老屋與歷史街區，並視為全民共有的珍貴記憶與資產。