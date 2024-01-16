賴蕭隨扈藏「嬌」點！她曾任憲兵「天下第一營」輔導長、莒光日主播。(青年日報提供)

賴清德與蕭美琴在2024年台灣大選中獲得逾40%選票，成為台灣第16屆總統、副總統，延續民進黨執政。有眼尖的網友發現，賴蕭配出現的場合中，蕭美琴身邊總是緊貼著一名亮眼女隨扈，原來她就是曾任國防部莒光日主播丶及曾登上國防部形象月曆的女軍官王柔。

王柔為政戰學院新聞系52期（95年班）第一名畢業，畢業後分發到總統府憲兵排擔任排長，隨後出任負責總統府安全，有「天下第一營」之稱的憲兵211營（鐵衛營）連輔導長，由於王柔外形亮麗丶口條清晰，經歷憲兵基層幹部工作後，就被調往國防部政戰局文宣心戰處服務，並於期間長期擔任莒光日電視節目主播，兼任國防部大型活動主持，更曾登上國防部年度形象月曆。

雖然外表亮眼，名字中也有個「柔」字，但曾在211營的服役過且遇過王柔的官兵回憶，她其實非常有軍人威嚴，個性剛中帶柔，帶起兵來相當嚴格，反而一改女官溫柔的形象。

或許正因為這種性格，當國安局在今年大選前進行「安維8號」遴選隨扈時，王柔自願申請調到國安局特勤中心服務，並在通過半年嚴格的射擊與格鬥訓練之後，獲選擔任2024總統大選安維編組成員之一，並中籤負責賴蕭配安全。

為確保總統大選期間各陣營正副總統參選人安全，國安局特種勤務指揮中心主責的「安維8號」，編組3+1（3組候選人、1預備組），人力約220人。每組正副總統候選人由55位特勤人員擔任人身安全的隨扈任務，編組中為了配合女性候選人及女性家屬，均配有多位女性特勤隨扈人員。