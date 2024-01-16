臺北市議員苗博雅（阿苗），近日錄製李霈瑜（大霈）、視網膜的公視《哈囉！你給問嗎？》。節目上的「最萌提問團」學子發現苗博雅Instagram上的「精選」有綜藝天王吳宗憲，她對此解釋，是有一回吳宗憲說「憂鬱症是因為人不知足」引起社會上很多討論。

苗博雅表示她的個人看法跟吳宗憲不一樣：「不能用『你只要換了一個心境，你的憂鬱症就會好』的方式去看待，這對很多憂鬱症的病友其實也是不公平的」。

她進一步說明自己的IG不是工作用的，並分享自己對社群的看法，認為平台只是一個通路，「上面會看到不同訊息，這些訊息說我好的，其實我可能也沒那麼好；說我不好的，我可能也沒那麼不好，但是最能夠認識我的應該還是面對面的接觸吧！」

此外，苗博雅還被問及「你有非常棒的技能，就是學柯文哲？」苗博雅發揮自己平常在議會質詢並觀察柯文哲的心得，現場模仿他說話的模樣，傳神的動作搭配語氣，讓在場的學子看了無不拍腿笑翻。此外，她還加碼模仿現任市長蔣萬安說話，唯妙唯肖的語速加上臉部表情加挑眉，大霈看了笑瘋說：「等一下！看她的眉毛！」表演完又一次讓現場熱烈鼓掌。

視網膜忍不住笑說「這個是對你來說是職業傷害！」，大霈也說「太過專注地關注一個人，就會變這樣」；苗博雅也解釋，因為平常在市議會裡要監督市長「真的還是要多聽聽他說了什麼、多看看他做了什麼，那看下去變這樣」，還說「從他講話可以看出他的思路，看出他準備怎麼回答問題」。