女星依依和佩佩外型甜美亮麗，被封為「最美雙胞胎」，近日佩佩上節目透露自己其實是演藝圈的「吃悶虧代表」，爆料曾和一位女明星吃飯，對方拿著香奈兒錢包，本來她和依依想要熱情搶埋單，沒想到最後熱臉貼冷屁股，對方不僅沒搶結帳，還只拿出50元，讓姊妹倆傻眼，更揭露該女星的3身分線索。

佩佩最近在《小姐不熙娣》爆料演藝圈中的小氣女星，表示過去和該女星認識時，對方的臉書粉絲團只有2千多位粉絲，女星約她們幫忙代購保養品，接著約依依、佩佩吃下午茶，順便交貨，結帳前依依還交代說等下搶結帳千萬不可以搶輸，否則不好看，未料該女星的反應令她們意外。

依依、佩佩被封為最美雙胞胎。（圖／中時資料照片）

佩佩談遇到小氣女星（27:51起）。（影音／取自小姐不熙娣 Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

佩佩說三人當天點了兩份99元套餐，並用優惠價50元點了第三份套餐，結帳時女星拿出香奈兒名牌零錢包，只拿出50元，沒多做解釋，眾人詢問女星身分，佩佩不願說出對方名字，只說這個女星跟她們一樣年紀約40歲左右、已婚、滿常上《小姐不熙娣》。

佩佩先前自曝在泰國買房子，由於地點好又超划算，引來外界質疑，她回應她買的確實是交通方便的地方，也不是多年前買的，而是去年5月，買完捷運通車後價格又提高，因此跟大家查到的價格不一樣，強調：「我唯一要道歉的，就是我的確不是買200萬台幣啦！我是買⋯⋯⋯180多萬台幣而已喔」，並曬出合約強調自己絕無說謊。