2024總統大選落幕，由民進黨「賴蕭配」當選。對此，親綠媒體人溫朗東直言選得很差，若沉浸在勝利的喜悅、輕忽下去，賴清德恐變成賴一屆。溫朗東也點名4年後的台中市長盧秀燕，會比現在的侯友宜強上數倍，柯到時要出來三腳督，被盧收編、擊潰的機率很大。

針對2024大選，溫朗東今（16）日在臉書撰文直指民進黨選的很差，且如果沒有蔡英文加持，賴清德連40%都沒有，「四年後，沒有蔡英文光環，賴還剩多少？百萬青壯年選票，20年投英，24年投柯，現在有甚麼方針挽回？」

溫朗東進一步提到，綠營最強的不是官，而是民；搶救王義川活動，激起民間熱情，卻沒有獲得競選團隊的重視；潘孟安子弟兵徐富癸成功當選，但溫朗東不禁質疑，賴清德到屏南幫徐站台7次，其他艱困區候選人有獲得這樣的待遇嗎？

「四年後，盧秀燕比現在的侯友宜強上數倍」。溫朗東透露，他跟盧秀燕交手兩年多，對其底細一清二楚，越是了解，越知道她的強悍，不管怎麼揭弊，她都能巧妙卸力，且身段軟，能避就避，該道歉就道歉，絕不讓弊案延燒，等到綠營氣勢轉弱，再進行反打。

此外，溫朗東說盧秀燕用人的精明，遠在侯友宜之上，拉住蔡壁如就是抓住柯文哲的軟肋。柯文哲過往的事蹟，如何收買網紅，蔡壁如一清二楚，「柯四年後要出來三腳督，被盧秀燕收編、擊潰的機率很大」。

針對擔任賴清德競選總幹事的潘孟安說前總統陳水扁2000年得票率不到40%，照樣幹大事等說法，溫朗東直言，賴團隊還沉浸在勝利的喜悅中，以為總統連任是種規律。溫朗東也示警，「規律是會被打破的」，賴清德打破政黨輪替的八年規律，也打破副總統選上總統的規律，但若輕忽下去，他擔心4年後恐又有一項規律被打破，賴清德變成賴一屆。