總統大選上周六(13日)結束，由民進黨總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴勝出，選舉後台灣房地產的走勢會如何備受關注，他直言最近不要買以下8種產品。

一、預售屋：小建商恐怕倒閉。

二、轉單房：合約價轉單+現金，新買方沒有佔便宜，只有當冤大頭。

三、超貸房：自備款不足就超貸？一定會被抓，可能會被關或是至少吐回不當獲利外加罰金。

四、政治利多房：媒體寫哪一地方大獲全勝，就會有人製造炒作話題，但其實是這些人想要下車，找替死鬼。

五 人多的：很多建商都被抓過假熱銷、假登記高價，是不是真熱銷是一回事，被騙上車或下不了車，就會很慘。

六、聽說這裡至少幾字頭：聽誰說？新聞也只能看看，大家都只想炒房獲利。

七、假移民房：選完後一堆人假裝崩潰，說要賣房子回美國，都是騙你的，其實只是套牢又想賣高價。

八、重劃區多數拉高價：投資客的把戲是，眼看一個人開高價，就會全部都開高價，但如果買到不好建商的產品，交屋後恐怕只能低價賣出。

住商不動產加盟總部擔任發言人暨企研室執行總監徐佳馨則分析，賴蕭配以延續蔡政府的居住正義政策，從推動囤房稅2.0、協助百萬租屋家戶到精進青年安心成家貸款，預料整體住宅市場狀況變化不大，2024年房市維持穩定基調。她預估資金還是有流入不動產市場的機會，只是要漲上天恐怕沒有那麼容易。

另一房地產專家何世昌則看好2024年房市，他日前在臉書發文直言，「先別管誰當選總統了，現在不買房，明年就後悔」，引起網友討論。