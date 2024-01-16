日本女星大保久麻梨子，2011年來台，在2015年與老公盧德張結婚，在台發展這段期間，她曾獲得金鐘迷你劇集電視電影女配角獎，同時也積極經營YouTube頻道；不過日前她卻曬出與老公下跪到道歉的照片嚇壞不少粉絲，而她也親自保證：「會努力加倍奉還」。

大久保麻梨子昨（15）日卻突然在臉書公開道歉，表示自兩年半前經營頻道以來，每周二晚上八點都會定期更新，但這次卻因工作安排時程錯誤，導致影片需改成星期三晚上八點上片「造成每周二準時收看的觀眾朋友的困擾，致上最深且的歉意，下周開始恢復正常，感謝大家的支持我們努力加倍奉還」隨文還附上她與老公下跪的照片。

事實上，大久保麻梨子原為日本寫真明星，之後因來台灣四天三夜的旅遊，而有了來台發展的念頭，在與經紀公司商量後確定來台，2013年接演戲劇公視《愛情替聲》後，便一舉奪下金鐘女配角獎；此外，喜歡與粉絲分享台日差異的她也開設YouTube頻道。