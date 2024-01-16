NBA最弱的兩支球隊16日再度開戰，活塞替補後衛柏克斯（Alec Burks）貢獻生涯最高34分，助隊以129比117擒下巫師，取得本季第4勝，這也是活塞2024年的首勝，他們近期吞下7連敗與客場18連敗。總教練蒙提威廉斯（Monty Williams）說：「我們歷經一波不真實的連敗，而且我不認為球員們一直處在低潮，每個人都全力以赴，想看到彼此都拿出好表現。」

活塞與巫師去年11月底交手過，當時兩隊都是2勝14敗，但是活塞未能把握機會，反遭巫師痛宰一頓，倘若活塞獲勝就不會有接下來難堪的28連敗。巫師雖然也在擺爛，卻比活塞高明得多，巫師本季最長沒有出現過10連敗，最長的一次是9連敗，而且是靠著宰活塞來止敗。

有趣的是兩支球隊開打前夕才剛剛交換過幾位球員，前鋒賈林納利（Danilo Gallinari）、穆斯卡拉（Mike Muscala）被換到活塞，前鋒利佛斯（Isaiah Livers）、貝格利（Marvin Bagley III）、1支次輪籤被換到巫師。貝格利是2018年選秀探花，年薪1250萬美元，場均10.2分、4.5籃板，活塞將他送出以節省薪資空間。

通常球員被交易還得跋涉一番才能前往新球隊，這次兩軍交手，4位球員順便向新東家報到，巫師總教練昂塞爾德（Wes Unseld Jr.）也笑說：「沒見過這麼快的，很不尋常。」巫師目前7勝32敗，活塞4勝36敗。