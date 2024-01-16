宜蘭縣今天（16日）凌晨發生一起擄人駁火案件，一名男子擄走女子後，藏身在礁溪信義路上一家旅館內，警方獲報出動大批警力趕往現場，攻堅營救女子時，擄人的男子卻連開2槍，第3槍則是卡彈未擊發，警方也立刻還擊7槍，其中2槍打中男，警方將其逮捕並緊急送醫急救，女子則是順利獲救；雙方駁火影片也曝光。

據了解，黃姓男子（42歲）疑因債務糾紛，女子在桃園遭到黃男設局，被強押到礁溪一家日租型套房討論還債事宜，女子趁隙通知友人幫忙報案，今天凌晨0時許警方接獲通報，立即趕往現場。

警方進入房間內時，黃男正在洗澡，被擄的女子用手勢暗示警方，指出黃男身上帶有槍枝，當警方要進入浴室時，黃男察覺有異，竟持槍衝了出來朝警方開槍，警方隨即退出，黃男遭到警方堵在走道時，又朝警方開1槍，所幸因為卡彈並未擊發，警方立刻還擊共7槍，黃男最後身受2槍倒地。警政署長黃明昭也前往礁溪警分局，肯定警方臨危不亂，保護民眾安全，順利救出被害女子。