民眾黨總統候選人柯文哲在這次選戰得票數排到老三，但YouTuber愛莉莎莎質疑有作票嫌疑，雖然旋即道歉，仍然引起網路熱議。對此，專業政治顧問、柯前幕僚吳靜怡表示，帶頭喊『作票』撕裂社會，且如果深信有作票，就該採取司法行動。吳還呼籲，柯文哲應該為自己過去掛保證的失真民調，開記者會說明一下。

吳靜怡今（16）日在臉書粉專（Grace Woo）發文表示，「科學、理性、務實」這樣的招牌，是不是被柯文哲和幕僚們污辱成「柯學、誤食、假老二（暗指柯營公布的民調都排在第二名）」？

另外針對民眾黨選前的民調主張，吳靜怡質疑，柯文哲選完是不是應該開記者會說明一下，全台灣民調就是民眾黨內參的求真民調、以及街頭木炭民調最失真、誤差值最高，偏偏這兩個就是柯文哲封關前一刻，保證最真實的民調，「不只老二，還距離民進黨總統候選人賴清德很近。」

吳靜怡更是怒轟，柯文哲為了選戰，帶起了一個「說話像放屁不用負責任」的社會風氣，難道你希望台灣的孩子都變成如此？

除此之外，針對愛利莎莎質疑作票一事，吳靜怡則直言，「輕輕說抱歉，這就是柯學民主？難道柯文哲就不需要為了他的民調是否為『假老二』出來好好解釋？安撫小草的情緒！」

吳靜怡更喊話愛利莎莎，「妳深愛柯文哲沒錯，幫他拉票都是妳的事，但妳帶頭喊作票！？引起很多人相信那些不實指控，造成社會撕裂；且如果妳深信作票就採取司法動作，不要只是發發限動，勇敢啊！義無反顧再拼一次啊！」