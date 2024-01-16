大選話題餘波蕩漾，「藍白合」議題也持續延燒，國民黨總統候選人侯友宜競辦執行長金溥聰表示媒體人陳文茜、前立委蔡正元誣指他放消息破壞藍白合，會對二人提告，陳文茜也發表聲明反駁，提到「侯辦自2023年7月開始，已經明令任何提議藍白合或是在野大聯盟的黨籍參選人，將黨紀處分。」侯辦發言人黃子哲16日再表示，選舉規範、黨紀都由國民黨中央訂定、執行，並非侯辦下令。

針對陳文茜聲明中提及侯辦的部分，黃子哲說，這是錯誤認知，完全不符合事實，選舉相關規範及黨紀均由黨中央所訂定與執行，並非由侯辦所下令；國民黨去年6月底就通過「中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨黨員行為規範」，黨主席朱立倫去年7月重申違反規定的黨員，將受黨紀之處分，黨中央也呼籲黨員應謹言慎行，切勿發表破壞團結言論。

黃子哲說，對於陳文茜再次發表悖離事實的言論，侯辦仍感到遺憾。