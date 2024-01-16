台味滿滿的飯食區包括阿公豬油拌飯、阿嬤瓜仔肉飯、麻油炸蛋等，全都無限量供應吃到飽。（馬辣集團提供／朱世凱台北傳真）

火鍋市場一年商機粗估達300億，堪稱四季皆宜的聚餐選項。馬辣集團開春打造新生力軍，新品牌「肉之間．大盤肉幸福鍋物」即日起插旗西門町商圈，以新型態概念經營，從湯底、主餐到配菜，所有內容讓消費者自主性搭配，主打特色幸福湯底、大份量肉盤與海鮮，還有豐富的蔬食鍋物飲料自助吧和台味滿滿飯食吧、哈根達斯冰淇淋吃到飽，只要420元起，1月17日至1月19日更祭出指定套餐「買一送一」，每日限量30組。

肉之間內用座位明亮且席次多，適合家庭客、學生們相聚用餐。（馬辣集團提供／朱世凱台北傳真）

歡慶肉之間開幕，17日至19日限定三日，全天候不限時段，凡點購「含680元以上任一款套餐」即可享買一送一優惠，限30組。（馬辣集團提供／朱世凱台北傳真）

「肉之間．大盤肉幸福鍋物」走澎湃多元選擇與高CP值路線，光是湯底就有10種，不時還有季節限定款。招牌湯底「北海道利尻昆布湯」精選日本空運來台，以每公斤4800元的高檔北海道利尻昆布和新鮮蔬果熬製，風味既清爽又鮮甜，不論涮煮肉品、海鮮、蔬菜都適合，另有關東風江戶壽喜燒、四川風味麻辣鍋等可做挑選，其中特別推薦台式有料湯底「古早味魷魚螺肉蒜鍋」以雞油爆炒蒜苗、乾香菇、乾魷魚搭配台灣本地雞腿肉、鮮味螺肉、蛤蜊、多肉排骨酥完美復刻古早味，湯頭鮮甜有層次、內料還很豐富。本季限定「麻油雞胇雞腿鍋」、「燒呼呼薑母鴨鍋」分為有酒版／無酒版，選擇有酒版將有專人桌邊爆炒，帶來一場味覺、嗅覺與視覺的美食饗宴。

主餐分為雙人套餐、個人雙拼套餐、個人肉品套餐、個人海鮮拼盤共4大類，多達56種選擇，還可自行選擇肉盤份量，並且提供超值55折加價購升級小海陸、大海陸拼盤。肉品採用冷藏濕式熟成國際認證原塊肉，從台灣鮮嫩雞腿、宜蘭櫻桃鴨、豬梅花、美國特級牛胸腹、羽下霜降、美國CAB安格斯黑牛嫩肩、雪花牛、紐澳特級小羔羊、澳洲M8~9＋冠軍黑毛和牛、美國SRF極黑和牛、日本國產F1和牛等均有，海鮮則為漁港直送／空運來台鮮貨，有新鮮蛤蜊、鮮嫩巴沙魚、極鮮鯛魚、阿拉伯藍鑽蝦、深海透抽、阿根廷天使紅蝦、鮭魚菲力、巨大海虎蝦、北海道生干貝、九孔鮑魚等任挑任選、自由組合搭配，另有36種單點品項可選，如加勒比海大龍蝦等。

肉之間歡樂吧提供30到34種季節鮮蔬、手工鍋物、8種異國泡麵、19種佐料醬汁、新鮮雞蛋、30種茶飲、果汁、汽水、咖啡、4款哈根達斯冰淇淋，和台味滿滿的飯食區，每日新鮮現煮現做，有阿公豬油拌飯、阿嬤瓜仔肉飯、艋舺滷肉飯、嘉義雞肉飯與麻油炸蛋，全都無限量供應吃到飽。

歡慶開幕，17日至19日限定三日，全天候不限時段，凡點購「含680元以上任一款套餐」即可享買一送一優惠，每日限量30組。優惠兌換日期2024年3月1日至3月31日，憑發票正本＋結帳明細兌換。另當月壽星來店用餐並打卡分享，即贈「巨大海虎蝦」；還有用餐當日予以五星好評，即贈「北海道生食級干貝」。