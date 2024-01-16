流感疫情持續處在流行高峰，疾病管制署今(16)日表公布，上周全國就診人次高達12萬7229人次，創下近十年同期新高，同時新增42例重症個案，11例死亡病例，其中出現今年年紀最小個案，為一名北部7歲女童，曾接種本季流感疫苗，沒有潛在疾病，一月初高燒超過40度，服用抗病毒藥物後返家仍步態不穩、全身抽搐痙攣，發生罕見的急性壞死性腦病變導致心衰竭致死，發病後第五天不幸過世。

疾管署表示，上周門急診類流感就診人次為12萬7229人次，近期呈上升趨勢，且為近十年同期最高。其中新增42例流感併發重症、11例死亡，年齡介於未滿10歲至100歲以上，其中8例未接種流感疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青表示，這名今年最小死亡個案，為北部七歲女童，沒有潛在疾病，去年十月初接種過本季流感疫苗，今年一月初出現咳嗽、流鼻水、呼吸道症狀，隔天症狀沒有改善，出現發燒到診所就醫，流感快篩確診A流，開口服抗病毒藥物返家。但返家後出現步態不穩，當天晚上出現全身性抽搐、痙攣，發燒超過40度，再度急診就醫發現腦部電腦斷層顯示腦水腫，研判感染流感後併發腦炎，收治加護病房，開立抗流感藥物、抗生素、降腦壓藥物。

林詠青表示，女童住院期間持續惡化，醫師診斷是罕見的急性壞死性腦病變，血氧濃度持續降低，無法自主呼吸，住院第四天不幸過世，死因為流感併發重症，急性壞死性腦病變導致心衰竭致死。

林詠青表示，流感併發腦炎在小孩比較多，但是急性壞死性腦病變很罕見，一旦出現腦炎，病程變化很快，根據過去統計，腦炎致死率3成～7成，目前死亡個案都是有出現腦炎症狀，提醒兒童感染後出現呼吸困難急促、神經學症狀、持續發燒、步態不穩，抽搐都可能是出現腦部併發症狀一定要儘速就醫。

疾管署發言人羅一鈞表示，預估流感疫情仍會持續上升，約農曆春節前到達最高峰，估計屆時類流感就診人次，一周上看15萬人次。提醒全國公費流感疫苗還有17萬劑，符合公費身份者，儘速接種。

羅一鈞也表示，兒童流感疫苗首打族（未滿9歲且初次接種流感疫苗）已接種14萬9687人，其中5萬9043人已接種第一劑疫苗，惟尚未接種第二劑，如未打滿兩劑疫苗保護力恐不足，請家長儘速帶小朋友接種第二劑。