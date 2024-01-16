國1北向46.7公里林口上坡路段，今中午發生一輛多元計程車起火燃燒，一度成一團火球。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

多元計程車國道冒煙成火球 運將乘客路肩逃生躲一劫

51歲馬姓男子駕駛多元計程車今天上午11點半行經國道1號北上46.4公里處，突然發生火燒車，駕駛發現異狀，緊急將車輛停靠路肩，和乘客一起逃生，車子不久變成火球，火勢驚人，桃園市消防局趕往灌救，12點多將火勢撲滅，但車子已燒到只剩骨架，起火原因有待釐清。

國道警方表示，今天上午11點33分接獲通報，國道1號北向46.7公里林口上坡路段，有1輛小客車起火燃燒，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車，現場為4車道，事故也占用外側路肩處理。

國1北向46.7公里林口上坡路段，今中午發生一輛多元計程車起火燃燒，一度成一團火球。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

經調查，51歲馬姓男子駕駛多元計程車行經事故路段，發現車輛有異狀冒煙，立刻將車輛停靠於外側路肩避車彎，下車撥打電話報案，車輛隨後就起火燃燒。警消獲報後立即趕到現場，所幸馬男及時發現將車輛停下，並與車上1名乘客立即下車逃生，沒有人員受傷受困、也未波及其他車輛。

但事故濃煙也影響主線車道車流，立即通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況，現場於12時21分排除恢復正常通車，詳細的起火原因仍待消防進一步鑑識。

國道警方呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。