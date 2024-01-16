台中惟仕同濟會與鞋美工業攜手，16日捐助華山基金會服務的245位長輩科技運動跑鞋。（華山基金會提供）

台中惟仕同濟會與鞋美工業攜手，16日捐助華山基金會服務的245位長輩科技運動跑鞋，期許華山長輩們穿上這雙「心」鞋，可以走得更加平穩、安全。

根據衛生福利部健康署「國民健康訪問調查」結果顯示，65歲以上長者約每6人，就有1人曾失足跌倒，除平衡能力及下肢肌力不足、認知障礙、視力異常等問題，不合腳的鞋子也是造成長者跌倒的危險因子之一。

台中惟仕同濟會決定與鞋美工業攜手，於農曆年前夕捐助華山基金會服務的245位長輩科技運動跑鞋，由會長林文德、候任會長何明峰、財務長郭榮華及祕書長陳正皇出席代表捐贈。

眾人在現場一同拍攝「當我變老 請你愛我」影片，呼籲各界以行動愛老，並致贈245位長輩科技運動跑鞋與40份愛心年菜，親自將這份心意送到偏鄉石岡孤老家中，實踐「結合本鄉本土愛心，照顧本鄉本土老人」理念。

華山基金會指出，社福團體進入凜冬季，詐騙猖獗與通貨膨脹使募款更加不易，基金會秉持「在地老化」、「補不足」之理念，提供三失(失依、失能、失智)長輩陪同就醫、協助取藥、物資協助等免費到宅服務，盼大家一同響應第21屆「愛老人 愛團圓」公益活動，900元即可認捐孤老一份愛心年菜，1250元即可幫助華山每月服務一位長輩。