我國友邦諾魯昨（15）日突宣布與我斷交，改與大陸建交，被視為大陸對賴清德當選總統下馬威。對此，國民黨前立委蔡正元脫口，目前還有四個斷交未爆彈，「外交部心裡有數」，並直指，蔡政府前年給沒有邦交的立陶宛12億美金，讓友邦們相當眼紅。

諾魯是蔡政府任內斷交的第十個邦交國，前九國依斷交時間序分別為：聖多美與普林西比、巴拿馬、布吉納法索、多明尼加、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯、尼加拉瓜與宏都拉斯。

蔡正元昨在中天政論節目《頭條開講》表示，建交或斷交工作通常需要長時間準備，很少在短短兩三天內就做出決定，他研判，諾魯早就與大陸談好建交事宜，大陸是見賴清德當選而下定決心建交，反之，若是新北市長侯友宜或民眾黨主席柯文哲當選，則可能將協議暫時擱置。

蔡正元提到，目前四個友邦「外交部心裡有數」，並直言，台灣應該檢討，為什麼要在前年給沒有邦交的立陶宛12億美金，他指出，給立國錢的行為，當然會讓其他友邦眼紅，引起他們很壞的回應。