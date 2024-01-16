許多人都知道鈉吃過量，會對腎臟造成負面影響，但其實高磷飲食所帶來的傷害也不容小覷。對此，泌尿科醫師高銘鴻表示，吃太多高磷食物，恐造成高血磷和腎臟疾病，像是肉乾、香腸、火腿等加工醃製肉品，以及貢丸、甜不辣、蟹肉棒等火鍋料，即便為腎臟功能健全者，也應控制攝取量。

高銘鴻在粉專「泌尿科 高銘鴻醫師」發文表示，想顧好腎臟，除了少鈉外，高磷食物也要注意。他提到，攝入過多高磷食物，會使得腎臟工作量超負荷，進而導致高血磷和腎臟疾病，甚至還會引起血壓降低、心律不整、腎性骨病變等嚴重問題。尤其是腎臟病友，更要小心控制日常的磷攝取量，以維持健康。

至於腎臟功能健全者，高銘鴻提醒，即使飲食不必有太多忌口，但面對高磷食物時仍要特別謹慎，例如肉乾、香腸、火腿、貢丸、甜不辣與蟹肉棒等，由於其比較涮嘴，很容易不小心就吃太多，還是要控制好攝取量，並切記多喝水，對腎臟才比較好。

除了上述食物外，高銘鴻還整理了以下8類高磷食物，若為腎臟病患者務必要特別注意：

1、酵母類：養樂多、優酪乳、優格、健素糖、酵母粉。

2、全穀類：糙米、胚芽米、全麥麵包、薏仁、乾蓮子、麥片、養生麥粉。

3、內臟類：豬肝、豬腎、豬腦、豬腸、雞肝。

4、硬核果類：花生、腰果、開心果、杏仁果、瓜子、黑芝麻。

5、乾豆類：紅豆、綠豆、綠豆仁、花豆、黑豆。

6、奶類：鮮奶、奶粉、調味奶、乳酪。

7、乾燥海產：小魚干、柴魚。

8、其它：巧克力、可樂、碳酸飲料。