1年期義務役上路，入伍訓時將訓練手榴彈實彈投擲，由於其有一定危險性，陸軍司令部參謀長陳建義中將今於例行記者會上表示，會循序漸進施訓，也會評估役男心理素質。另外，相關師資已完成簽證，不會有美方教官協助訓練。

陳建義今說，在手榴彈實彈投擲的訓練上會循序漸進，從手榴彈諸元、爆炸原理等基本知識上開始教導，不會一開始就投擲實彈，會以閃光、音效、發煙等方式模擬投彈。

陳建義表示，手榴彈實彈投擲有相當的危險性，因此訓練過程會針對役男心理素質進行評估，他強調，心理抗壓是很必要的課程，如果役男太過於緊張，就會有所過濾。

陳建義說明，雖役男實彈投擲時，旁邊會有教官輔導，但從拔除插銷到握緊壓板、聽取命令投擲，都要自行完成，因此面對臨時狀況的應處，也都會納入課程。

陳建義說，按照過去帶領入伍生的經驗，雖然實彈投擲有一定壓力，但經過幾周訓練，役男也會想要跨越這一步，因此過去參與實彈投擲的役男比例高達9成。而若有投擲成績，也會納在期末鑑測的配比裡。

至於是否會有美軍教官協助訓練，陳建義表示，實彈投擲為基礎訓練，經過國防部縝密研討，師資都已完成簽證，因此不會有美軍協訓。