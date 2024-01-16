根據彭博彙編的數據，過去兩周全球38件新上市案中，有34件在在亞太地區；其次為美洲，有三家新上市公司，中東地區新增1家，歐洲則掛零。

今年以來，印度股市一直是最活躍的市場，延續了去年創下IPO記錄的氣勢，新掛牌公司看好這波股市狂熱和樂觀的企業獲利前景可望推升估值。

印度在「去中國化」趨勢中佔有漁翁之利，其股市在過去一年來表現相當亮眼，並在周一（15日）再度改寫歷史新高。

由於經濟陷入困境和收緊監管審查，去年中國的IPO數量下滑，但現在已出現緩步回溫的跡象。

花旗ECM Asia Pacific主管Udhay Furtado表示，雖然2024年經濟方面的限制減少可能推升亞洲各地的上市熱度，但印度有許多有趣的公司，一些大型企業今年可能為市場帶來數十億美元的IPO案。

分析師看好印度今年仍將是亞太地區最活躍的市場之一。該國最大的電動機車公司Ola Electric Mobility應該會在本季宣布IPO，目標是籌集550億盧比（約6.64億美元）資金。

總部位於古吉拉特邦（Gujarat）的金屬切割CNC機台製造商Jyoti CNC Automation今天在孟買掛牌交易，其IPO案規模達到100億盧比，超額認購達38倍。Jyoti是印度今年以來規模第二大IPO案，僅次於周一上市的Sustainable Energy Infra Trust（籌集約2.73億美元）。