高爾夫球大廠明揚公司因堆放過多的化學物品，發生火災後火勢一發不可收拾，勞動部今天宣布啟動為期41天的「春安期間加強勞動檢查實施計畫」，擬強化石化、化學工廠等檢查外，也會對電廠、鋼鐵廠運維及歲修作業、年節燈會等活動舞台搭拆、營造工地等加強，更會對年節期間易有超時疑慮的交通運輸、大型量販業者實施檢查。

據職安署統計，去年在春安期間共檢查9241家次、違規965件次，罰鍰6538萬、停工296件次，其中安全衛生部分營造業就開罰4904萬，營造業以外行業則開罰1301萬，勞動條件也開罰155萬、跨部會聯合檢查開罰31萬，其他也開罰148萬。

據職安署規劃，勞動檢查機構今年將實施勞動檢查至少3350家次，包括勞動條件360家次、安全衛生2990家次。勞動部職安署職業安全組組長朱文勇表示，許多事業單位會在過年前趕工，可能會疏忽作業安全產生危險，也有部分產業旺季到來、增加勞工過勞風險，因此針對使用數量眾多危險性設備及危害性化學品的石化業及化學工廠，實施強度較高的檢查，且年節前營造工地易趕工，勞工因此面臨墜落、崩塌、感電、切割夾捲等災害風險，交通運輸、大型量販等業者常有超時工作易發生過勞，春安期間會加強勞動檢查。

朱文勇呼籲，雇主及其各級主管應加強歲修及作業進度安全管理，包括工作場所安全衛生設施與工資、工時及休假等將是檢查重點，並將辦理宣導至少30場次，以提升事業單位安全衛生管理能力。事業單位如違反《勞動基準法》，每項可處2萬元至100萬元罰鍰，違反《職業安全衛生法》，每項最高可處30萬元罰鍰，如有立即發生危險之虞者，將立即停工。