第27屆傳福盃全國少棒與青少棒錦標賽15至19日在台東舉行。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

第27屆傳福盃全國少棒與青少棒錦標賽15至19日在台東舉行。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

第27屆傳福盃全國少棒與青少棒錦標賽15至19日在台東縣棒球村等場地舉行，兼具教育與傳承工作，也是全台唯一採用世界少棒聯盟雙敗淘汰賽制的比賽，少棒組分成軟、硬式組，共32支球隊參賽，青少棒組則自2月1日接力舉行。

傳福盃為感念洪傳福先生熱心推展體育，創辦人「棒球素人」洪百基先生以父之名自1997年開辦，以發揚知福惜福精神、重視球員品格教育為特色，今年將邁入第27年，已成為全國知名棒球賽事，初期僅有少棒，以台東縣內球隊為主，2000年起增加青少棒，2004年擴大為全國性賽事，曾由台灣傳福棒球協會主辦，2018年起由台東縣政府接手主辦，已成為台東指標性全國賽事。

台東縣政府教育處表示，傳福盃是全台唯一採用LLB(世界少棒聯盟)雙敗淘汰賽制的賽事，世界少棒聯盟自去年開始採取新賽制，今年賽事仍採用，像是因應每名球員都必須上場的規則，所有報名的球員都要排入先發打序中；球棒須為符合LLB所採用之「美國棒球球棒標準」(USABat)之棒球棒等，讓參賽球隊先適應新制；此一賽事已成為縣府與台灣世界少棒聯盟共同主辦的「中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽」之前哨站，今年在3月23日至31日在台東棒球村一、二棒舉行。

教育處指出，今年少棒軟式組14隊都是台東縣內球隊，硬式組則是廣邀全國18支勁旅，其中南投縣新豐國小首次參賽，地主台東則有紅葉、卑南、豐田國小3隊參加，1月18、19日最後兩天在第一棒球場的賽事，大會也首度安排轉播，球迷朋友可鎖定ELTA 4台、getwin_sport YouTube、Twitch頻道收看。