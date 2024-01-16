女星玉兔（鄭如吟）自節目《我愛黑澀會》出道，2022年與愛情長跑7年的導演男友Howard結婚，同年升格新手媽媽，不過她近日上節目吐婆媳相處苦水，曾經炒菜到一半被婆婆把火關掉，或是因為工作太晚，會被婆婆反鎖在門外，讓她大嘆：「把我當隱形人就好，不要看到就好，就是一個很棒的婚姻。」

最近玉兔上節目《新聞挖挖哇》透露婆媳相處過程，她有時候做菜的順序不對，會被婆婆念，婆婆就衝進廚房把瓦斯爐關掉；冰箱也不能冰她的食物，婆婆會要她清掉或是吃掉，後來玉兔搬出去住，索性買了一個超大的冰箱，讓自己冰個夠。另外玉兔有時候因為工作太晚，會被婆婆反鎖在門外，讓玉兔夫妻很無法適應。

玉兔和婆婆發生衝突後躲回房間偷哭。（影片來源／新聞挖挖哇！ＹＴ）

婚前其實Howard就坦承，媽媽不好相處，已經有3個女友被氣跑，玉兔也坦言她真的有時受不了婆婆，會跑到房間哭泣，不過Howard也說，其實媽媽有時候受不了，也會去房內哭泣，等於婆媳各自回房哭。玉兔覺得婆婆只是習慣不同，沒有要針對她，因此她不奢望能跟婆婆能變得跟母女一樣融洽，只期盼：「把我當隱形人就好，不要看到就好，就是一個很棒的婚姻」。

事實上，玉兔就曾上節目透露婆婆還會干涉她的生活習慣，玉兔表示，自己每天都會更換內褲，但不會每天洗，所以婆婆經常拿這點碎念，還會帶老公去陽台看有幾件內褲，讓玉兔受不了搬出去住，之後是婆婆求情下才又搬回來，不過某次婆婆喝醉後竟又說：「我知道妳從小爸媽離婚，所以妳不知道每天要洗內褲」讓玉兔聽完後直接躲在廁所大哭。