主播岑永康與張珮珊2001年結婚，兩人婚後育有兒女Ethan與Sammi；然而，岑永康今（16）日一早睡醒便看到以「岑永康傳噩耗留遺願，妻女醫院門口崩潰大哭」、「岑永康傳不幸消息已交代後事！最大遺願曝光讓人鼻酸」為題的假新聞嚇到緊急出來闢謠。

岑永康今（16）早看到「岑永康傳噩耗留遺願，妻女醫院門口崩潰大哭」、「岑永康傳不幸消息已交代後事！最大遺願曝光讓人鼻酸」這兩則新聞讓他相當驚訝，隨後趕緊發文澄清「我還在！」，對此，許多網友見狀也傻眼留言「神扯」，岑永康也回：「一早起床，我看到，嚇到，立刻照鏡子，看看裡面有沒有我」。

事實上，岑永康近日才分享一家人到越南、上海旅遊的照片，他還笑虧女兒「愛水不怕流鼻水」在氣溫僅1到8度的上海穿著短袖旗袍，而當時因照片中Sammi被旗袍襯出的好身材與出眾的氣質，讓不少網友看了直呼「好漂亮穠纖合度」、「像畫裡的古典仕女」、「女兒長得真不是蓋的美若天仙」、「台最有氣質最柔美的星二代」、「好有韻味」、「東方美人～」、「晉升國民岳母岳父」連女主播蕭彤雯都誇：「真的完全遺傳媽媽玲瓏有緻的好身材」。