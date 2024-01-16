總統大選開票結果，國民黨推出的侯友宜以91萬票的差距，輸給民進黨的賴清德。依照過去慣例，黨主席都必須為敗選扛責下台。然而，逼宮的砲火零零星星，不成氣候，倒是鞏固領導中心、力挺朱立倫的呼聲鋪天蓋地。

關鍵在於總統小輸、立委大贏，而且「防護網」已經搭建完成，朱立倫看來可以「穩坐黨中央」，唯一的變數是立院龍頭改選；只是內部的「肘腋之患」絕對不會少，剩下的任期恐淪為「跛腳主席」，在新的變局中難有大作為。

一般選前預估，總統選舉賴清德贏面大，但侯友宜票數不會輸太多；其次，立委選舉國民黨席次可以大幅成長，即便又沒有單獨過半，也很有機會成為最大黨。開票結果一如預期，相較於4年前總統慘輸265萬票、立委只拿下38席，雖然總統大選敗下陣來，在處理郭、柯問題上朱也被質疑當斷未斷，但整體而言，在三腳督的選戰中開出這樣的成績算是差強人意，硬是要逼退朱立倫在黨內並未引發共鳴。

再者，黨內實力派在選舉過程中都有角色，或在輔選團隊、或參選區域立委、或安插不分區立委，這些人都是「當事者」，都有共同承擔榮辱成敗的道義責任。對於逼宮的聲音，除了「朱家軍」挺身護主之外，也有地方諸侯表態「勤王」，擁朱派氣勢明顯壓過倒朱派。

加上剩下的任期沒有任何選舉，黨主席揮灑的空間也有限，有接棒人實力者，也不會想破壞目前「穩定」的生態，因此，在缺乏重量級大咖助攻之下，自然激不起一絲漣漪。

雖然朱立倫黨權目前看來是穩住了，但2月1日的立法院長選舉卻是一個變數，若身為國會最大黨在國會龍頭之爭落敗，黨內逼宮聲浪是否再起？如果韓國瑜只是一位陽春立委，拱韓的力道一旦結合倒朱勢力劍指黨主席，這波政治海嘯自是非同小可，勢必拉扯藍營後續的權力布局。

此外，選舉過程朱立倫的領導與整合能力就備受挑戰，選後弱勢黨中央的格局依舊不變。當民眾黨開出國會改革4項承諾，做為是否支持國會議長的條件，黨中央和黨團都還在思索當中，「戰鬥藍」領袖趙少康就率先回應，表態願意支持，甚至再加碼4大主張，完全不理會黨中央態度為何；少康舞劍，又所為何來？未來會不會更多一人一把號、各吹各的調，讓形同被架空的黨中央，淪為只是名義上的共主？