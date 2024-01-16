類流感疫情持續升溫，上周(1月1日至13日)全國類流感門急診就診人次創下近10年新高，台中市也新增2例流感併發重症個案，皆為80歲長者，其中1人未接種過流感疫苗，台中市衛生局指出，近期流感併發重症通報數增加，呼籲民眾如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆應儘速就醫，以降低併發重症的風險。

疾管署統計上周全國類流感門急診就診人次高達12萬7229人次，創下近10年新高，其中台中市門診就診人次為1萬6117人次、急診就診人次為1108人次，皆較去年同期高。

台中市衛生局指出，從去年（2023）10月流感季以來台中市目前累計17例流感併發重症個案，含1例死亡個案；上周新增2例流感重症確診個案，皆為80多歲女性，其中1例曾接種流感疫苗，2例皆於113年1月初因咳嗽、發燒、呼吸喘等上呼吸道症狀就醫，因症狀持續，1月初就醫後皆已出院。

台中市衛生局長曾梓展指出，近期流感疫情上升且併發重症通報數增加，呼籲民眾提高警覺如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險。