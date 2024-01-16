《台中市雕塑學會會員聯展》，自1月16日起至3月3日於三義木雕博物館二館3、4樓展出。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

為呈現雕塑藝術與生活藝術優雅風采相映相成之美，苗栗縣政府文化觀光局與台中市雕塑學會合作規劃《台中市雕塑學會會員聯展》，自1月16日起至3月3日於三義木雕博物館二館3、4樓展出，誠摯邀請喜愛雕塑藝術的愛好者蒞臨共同體驗藝術之美，相關訊息可上三義木雕博物館網站查詢。

台中市雕塑學會前身是中部雕塑學會，成員匯集老中青三代的雕塑菁英，集結來自全台各地及大陸地區的雕塑精英與藝術創作愛好者，此次展出作品79件內容相當豐富，匯集了木雕、石雕、陶塑、金屬焊接、不鏽鋼鍛造、塑鋼、直塑、微型雕塑、漆器，無論在材質上的運用或是色彩上的變化，都是國內創作展中的精品。

雕塑是立體的空間藝術，與現代人的生活環境有著相輔相成的效應，可在忙碌、單調的日常生活中注入盎然的情趣，期待透過本次展覽豐富精彩的呈現，為參觀的民眾帶來煥然一新的視覺饗宴，體驗作品和作者於空間裡訴求的新概念，欣賞傳統工藝和現代設計的完美結合。