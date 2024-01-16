台北市一名女空服員（A女），與擔任公司負責人的已婚盧姓男子是朋友，為了幫他提前慶生，2022年7月31日晚間在一家5星級酒店訂房，一行8人氣氛熱絡，共飲6瓶香檳及5瓶紅酒，隔天凌晨4時許，在酒店房內臥室，盧男趁A女酒後昏睡於以性交得逞。A女察覺遭受侵犯而驚醒，見盧男躺在身旁，趕緊通知友人前來並報警提告，並求償555萬元。

高院審理，刑事部分認定盧男對A女性交得逞，犯乘機性交罪，判處有期徒刑4年。民事部分，台北地方法院審理，盧男辯稱，否認有趁機性交，還稱自己有妻、兒及年邁父母須扶養，名下財產只有一台保時捷（PORSCHE、2011年出產），無不動產，且目前剛創業，仍處於負債，資力不佳等因素，縱使有精神上損害，請求賠償金額過高。

A女則向法官表示，當下我們有喝酒，喝多了，我有嘔吐，蔡姓友人就把我送到房間，稍微清潔一下，就讓我在房間内休息，我在睡覺時，「感覺陰部被侵犯」，感覺就是平常跟男友的性行為一樣，就是在陰道裡面。

我感覺到，就是對方要用性器官，非常明顯就是在性侵我，因為是非常大的動作，所以我整個人驚醒，我全身有感覺到震動，我是被那感覺驚嚇，驚醒後我才意識到，我被他性侵。

法官審酌，雙方原本僅是朋友關係，盧男為滿足一己慾念及性慾，竟趁A女因酒醉昏睡，而不能抗拒之際，乘機對予以性交得逞，認A女請求盧男給付精神慰撫金75萬元為適當。可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。