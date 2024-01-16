台南市議員林美燕日前宣布，「2024年臺南眷村年貨大街活動」將自18日至22日於台南市立棒球場棒球大道舉辦。屆時將邀集上百攤年貨攤位，販售南北傳統口味年貨，並舉辦摸彩抽獎活動。台南市體育局長陳良乾表示市府將全力協辦，歡迎民眾前往採買。

台南道地眷村年貨市集今年邁入20年，台南市議員林美燕日前召開記者會，宣布2024年臺南眷村年貨大街活動」將在本月18日至22日於台南市立棒球場棒球大道舉辦。台南眷村年貨大街，往年總會聚集多家攤位前往擺攤，販售道地眷村年貨，如臘肉、香腸、豆干等。此外今年將舉辦摸彩、贈禮活動吸引人潮。

市議員林美燕開記者會宣傳眷村年貨大街活動 (圖片來源：林美燕服務處提供)

台南市議員林美燕指出，20年前她剛當選市議員時，發現台南各眷村家家戶戶在春節之前醃製、陳列傳統年貨美食，她商請水交社興中里里長王安國，號召各地眷村美食業者，共同舉辦年貨大街，方便各地民眾採買，也使眷村文化得以繼續維持。

新生里長王安國表示，今年來到現場擺攤的攤位將有山東大餅、湖南臘肉、劉家雜貨、獅子頭、二空趙家臘味、白雲豬手、二空包家等眷村美食攤，其中多有攤位是由眷村第二代、第三代接棒，不但傳承經典口味也研發出創新口味。南瀛美食館館長金冠宏表示，去年活動推出眷村特色包子，供不應求。今年為響應眷村年貨大家開辦第二十年，將於入口處贈送限量兩百份眷村包子。

眷村年貨大街每天活動時段從上午9時至晚上9時，搭配街頭藝人表演，總計1百攤，特別提供公益團體免費義賣的攤位，消費的民眾可領取摸彩券，閉幕時抽獎，獎品包含筆電、電冰箱、洗衣機等大獎。